Продавшей муниципальную землю экс-чиновнице вынесли приговор

01.04.2024 | 15:46

41-летнюю бывшую служащую администрации Шемышейского района приговорили к условному сроку за коррупцию и мошенничество.

Женщина занимала должность начальника отдела экономики, имущественных и земельных отношений. С 21 января 2016 года по 25 сентября 2017-го она, используя служебное положение и введя в заблуждение должностных лиц, незаконно приобрела два земельных участка, принадлежавших муниципалитету. Стоимость каждого составила 449 280 рублей.

Позже она продала эту землю, а вырученные деньги потратила на себя.

Также экс-чиновница обманула мужчину, выманив у него 20 000 рублей. Преступление было совершено в промежутке с 21 ноября по 19 декабря 2022 года. Прикрытием обмана стал аукцион на приобретение собственности на земельный участок. Женщина попросила жертву отдать эту сумму другому участнику конкурса, единственному конкуренту, за то, чтобы тот снял свою кандидатуру.

При этом пострадавший не знал, что второго участника аукциона начальница отдела организовала сама.

Свою вину женщина признала.

«С учетом частичного возмещения подсудимой причиненного ущерба, наличия на ее иждивении малолетнего ребенка суд назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, с лишением на 3 года права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Также женщину обязали выплатить 20 000 рублей пострадавшему участнику аукциона и возместить материальный ущерб, причиненный муниципальному образованию, в размере 893 560 рублей.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.