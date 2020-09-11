Пьяный сельчанин побил знакомую палкой и ответил за это перед судом

11.09.2020 | 13:27

В Никольске жителя села Прудного наказали за причинение вреда здоровью знакомой.

В июне мужчина пришел в гости к женщине. После распития спиртного они рассорились. Разгоряченный визитер ударил хозяйку дома несколько раз деревянной палкой по голове и телу, из-за чего жертва надолго заболела.

Уголовное дело в отношении агрессивного сельчанина рассматривалось в особом порядке.

«Суд не признал в качестве отягчающего наказание обстоятельства совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, поскольку не была установлена взаимосвязь такого состояния подсудимого с его преступным поведением», - пояснили в пресс-службе Никольского районного суда.

Мужчина осознал свою вину и раскаялся. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Также с обидчика взыскали деньги, потраченные на лечение пострадавшей.