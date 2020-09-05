Житель Пензенского района вовлек подростка в криминал

05.09.2020 | 11:20

33-летний житель Пензенского района осужден по двум статьям уголовного кодекса: за кражу с проникновением в жилище и за вовлечение в преступление несовершеннолетнего.

4 апреля мужчина предложил приятелю 2002 года рождения, которому еще не исполнилось 18 лет, обокрасть дом человека, с которым они не были знакомы, а затем продать добычу и поделить деньги.

Подросток согласился. В тот же день они проникли на подворье дома на улице Речной в деревне Марьевке, разыскивая металлические предметы. В сарае они нашли ведра, трубы и другие изделия, из дома вынесли инструменты и даже чугунную плиту.

Преступление не осталось без наказания. Любители поживиться за чужой счет оказались на скамье подсудимых. Оба лишились свободы условно: старший - на 4 года, младший - на 6 месяцев.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.