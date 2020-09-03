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Криминал

Пензенец продал чужую машину и приехал в Саранск заявить об угоне

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В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Пензы по факту заведомо ложного доноса.

22 августа молодой человек обратился в дежурную часть полиции Саранска с заявлением о том, что в районе поселка Луховка, куда он приехал по своим делам, у него угнали арендованный Renault Logan.

Саранские полицейские выяснили истинную картину произошедшего. В июне мужчина арендовал автомобиль у знакомого для работы таксистом в Пензе, а через два месяца продал эту машину жителю Саранска за 150 000 рублей.

Владельцу ТС арендатор решил сказать, что Renault угнали. Для этого он приехал в Саранск и обратился в полицию. Пензенец признался, что таким образом хотел отвести от себя подозрения.

«Расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе МВД Республики Мордовия.

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Источник — фото pixabay.com
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