Пензенец продал чужую машину и приехал в Саранск заявить об угоне

03.09.2020 | 10:49

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Пензы по факту заведомо ложного доноса.

22 августа молодой человек обратился в дежурную часть полиции Саранска с заявлением о том, что в районе поселка Луховка, куда он приехал по своим делам, у него угнали арендованный Renault Logan.

Саранские полицейские выяснили истинную картину произошедшего. В июне мужчина арендовал автомобиль у знакомого для работы таксистом в Пензе, а через два месяца продал эту машину жителю Саранска за 150 000 рублей.

Владельцу ТС арендатор решил сказать, что Renault угнали. Для этого он приехал в Саранск и обратился в полицию. Пензенец признался, что таким образом хотел отвести от себя подозрения.

«Расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе МВД Республики Мордовия.