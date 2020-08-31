По факту взрыва на улице Семейной возбуждено уголовное дело

31.08.2020 | 19:02

Словно бисер разметало осколки стекла на несколько метров по газонам и двору. До сих пор дом № 10 на улице Семейной в Засечном огорожен сигнальными лентами. Там на втором этаже взрывной волной выбило окна, балконный блок. На улицу повыбегали жильцы даже из соседних построек.

«Слышим хлопок. Сначала подумала, что машина какая-то, они все запищали. Потом муж проснулся, повернулся в сторону и говорит: «Там все выбило». Я говорю: «Леша, беги! Там могут быть дети, семья, помогай», - рассказала жительница дома № 7 на ул. Семейной Мария.

А помощь действительно понадобилась - мужчине из квартиры, в которой все и случилось. В тот момент он был дома один.

«В результате происшествия пострадал 30-летний хозяин квартиры. В настоящее время он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчина находится в отделении термических поражений в городской больнице № 5. А следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Изъяты соскобы со стен помещений в квартире, фрагменты металлических и пластиковых предметов.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - пояснила Татьяна Махницкая.

По одной из версий, а она чаще всего звучит из уст местных, взорвался газовый баллон, такие обычно используют во время поездок на природу.