Сетевое издание|18+|Понедельник|31 авг 2020|20:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

По факту взрыва на улице Семейной возбуждено уголовное дело

Печать

Словно бисер разметало осколки стекла на несколько метров по газонам и двору. До сих пор дом № 10 на улице Семейной в Засечном огорожен сигнальными лентами. Там на втором этаже взрывной волной выбило окна, балконный блок. На улицу повыбегали жильцы даже из соседних построек.

«Слышим хлопок. Сначала подумала, что машина какая-то, они все запищали. Потом муж проснулся, повернулся в сторону и говорит: «Там все выбило». Я говорю: «Леша, беги! Там могут быть дети, семья, помогай», - рассказала жительница дома № 7 на ул. Семейной Мария.

А помощь действительно понадобилась - мужчине из квартиры, в которой все и случилось. В тот момент он был дома один.

«В результате происшествия пострадал 30-летний хозяин квартиры. В настоящее время он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчина находится в отделении термических поражений в городской больнице № 5. А следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Изъяты соскобы со стен помещений в квартире, фрагменты металлических и пластиковых предметов.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - пояснила Татьяна Махницкая.

По одной из версий, а она чаще всего звучит из уст местных, взорвался газовый баллон, такие обычно используют во время поездок на природу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте