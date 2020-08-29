Задержанного в Пензе иркутянина подозревают в краже телефонов

29.08.2020 | 19:15

Пять подержанных сотовых телефонов пропало однажды ночью из одного из пензенских торговых павильонов. Сотрудники, придя на работу, заметили пропажу и разбитую витрину.

«Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый уроженец Иркутской области, в настоящее время проживающий в Пензе, 1992 года рождения.», - начальник отдела ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Андрей Миронов.

Мужчину задержали. Он признался, что преступление совершил потому, что средств на жизнь не хватало. Несколько похищенных телефонов он продать еще не успел, их изъяли. Деньги от реализации остальных потратил на личные нужды.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - добавил Андрей Миронов.