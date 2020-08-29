Сетевое издание|18+|Суббота|29 авг 2020|19:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Задержанного в Пензе иркутянина подозревают в краже телефонов

Печать

Пять подержанных сотовых телефонов пропало однажды ночью из одного из пензенских торговых павильонов. Сотрудники, придя на работу, заметили пропажу и разбитую витрину.

«Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый уроженец Иркутской области, в настоящее время проживающий в Пензе, 1992 года рождения.», - начальник отдела ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Андрей Миронов.

Мужчину задержали. Он признался, что преступление совершил потому, что средств на жизнь не хватало. Несколько похищенных телефонов он продать еще не успел, их изъяли. Деньги от реализации остальных потратил на личные нужды.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - добавил Андрей Миронов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте