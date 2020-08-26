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Криминал

Житель Пензенской области истязал знакомого за нежелание работать

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В Пензенской области 49-летний мужчина осужден за систематические истязания односельчанина и незаконное проникновение в чужой дом. Преступления были совершены в с. Пограничном Колышлейского района.

«По делу установлено, что с ноября по декабрь 2019 года подсудимый неоднократно умышленно причинял физические и психические страдания знакомому», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчина избивал жертву ногами, руками и палкой за то, что тот не соглашался на него работать (за денежное вознаграждение ухаживать за домашним скотом).

Кроме того, 4 января 2020 года злоумышленник, будучи нетрезвым, пришел в гости к односельчанке. Мужчина надеялся с ней выпить. Когда ему не открыли, он плечом выдавил дверь и незаконно проник в жилище.

«Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил гражданину наказание по совокупности преступлений в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу», - резюмировала Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Зато на площадях не скачут, от властей ничего не требуют. Можно простить.

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