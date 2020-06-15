В Пензе росгвардейцы вернули украденный у школьницы телефон

15.06.2020 | 10:09

13-летняя жительница Пензы едва не лишилась своего мобильного телефона. О пропаже в правоохранительные органы в пятницу, 12 июня, сообщила ее мать.

К дому на улице Беляева, где проживает школьница, немедленно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Горожанка рассказала, что ее дочь гуляла во дворе и положила мобильник на лавочку. Мимо проходили мужчина и две молодые женщины. Кто-то из них забрал телефон школьницы, и компания скрылась.

Росгвардейцы уточнили приметы подозреваемых и приступили к их поиску. Вскоре троица обнаружилась во дворе соседнего дома. Стражи порядка задержали мужчину и двух женщин, у одной из которых обнаружился мобильник девочки.

«Для дальнейшего разбирательства предполагаемые злоумышленники были доставлены в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.