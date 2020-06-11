Убийство в Тепличном: первая жертва лишилась жизни в подвале в Колышлее

11.06.2020 | 18:17

Пензенская газета рассказала историю преступления, за которое был осужден 42-летний житель Засечного - предполагаемый убийца девочки в Тепличном.

По сведениям «Пензенской правды», первое убийство он совершил в октябре 2000 года в подвале многоэтажного дома в Колышлее. Там была оборудована комната, где часто проводила время местная молодежь, в том числе и обвиняемый.

«Однажды вместе с ним в подвальную комнату зашла жительница этого дома - Маша. И больше ее не видели живой. Позже тело девочки нашли за гаражами, на тропинке. Маша погибла от удушения. По версии подсудимого, у него не было намерения ее убивать, все произошло случайно. Якобы школьница, выпив спиртного, сама предложила ему вступить в половые отношения, начала снимать одежду, представ перед ним обнаженной.

Подсудимый уверял, что не очень хотел такого развития событий. Вдруг ни с того ни с сего девочка якобы потеряла сознание. В забытьи она застонала. А в это время в дверь начали стучаться ребята, решившие посидеть в своем привычном убежище.

Испугавшись, что его увидят наедине с обнаженным ребенком, преступник зажал девочке рот и нос руками, чтобы та не могла издать ни звука. А когда отнял ладони, то оказалось, что Маша уже не дышит», - пишет «Пензенская правда».

Маше было 11 лет. Мужчина одел жертву, тайком выбрался из подвала и отнес тело за гаражи. Впоследствии его задержали. Во время разбирательства он настаивал, что не имел умысла на убийство. Но суд в этом усомнился.

«Да и некоторые действия сексуального характера в отношении девочки заставляли взглянуть на личность подсудимого под другим углом. Убийство признали умышленным», - уточняет издание.

В итоге мужчину приговорили к 15 годам колонии. На свободу он вышел в 2016-м.

Преступление в Тепличном было совершено 22 мая 2020 года. 14-летняя девочка ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но не появилась. На следующий день ее труп нашли в лесополосе со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее). 26 мая стало известно, что предполагаемого преступника задержали.

Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, находившейся в заведомо беспомощном состоянии. Вину в совершении инкриминируемых деяний он не признал, хотя сам рассказал о том, что девочка якобы его оскорбила и он ее задушил.

По решению суда предполагаемому злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 июля.

Мужчина уже был судим за убийство 11-летней девочки, отбыл наказание в виде 15 лет колонии и вышел на свободу.

По данным на 5 июня, предполагаемый убийца находился в одной из больниц областного центра, где его лечили от новой коронавирусной инфекции.