Пензячка доверила телефон юному соседу и лишилась кругленькой суммы

10.06.2020 | 15:30

В Пензе 15-летнего подростка обвиняют в краже с банковского счета. Добычей юного злоумышленника стали полторы тысячи рублей.

Как установило следствие, 26 апреля несовершеннолетний пензенец гулял во дворе своего дома. К нему обратилась соседка, попросив настроить ей в новом сотовом различные функции, в том числе и мобильное приложение банка.

Юноша не стал отказывать женщине в услуге.

«В процессе настройки телефона он решил перевести часть денежных средств, имеющихся на счете потерпевшей, своему знакомому, чтобы впоследствии завладеть ими», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Подросток перевел деньги сверстнику, которому не объяснил, откуда они взялись, и попросил отправить ему на карту 1 400 рублей, а 100 оставить себе в счет уплаты долга.

Приятель последовал инструкции, а злоумышленник, получив деньги, распорядился ими по собственному усмотрению.

В настоящее время уголовное дело по факту кражи направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.