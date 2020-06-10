Пензенец обеднел на 15 000 рублей из-за хитрого москвича

10.06.2020 | 18:48

Почти четыре месяца потребовалось пензенским полицейским, чтобы найти столичного злоумышленника, обокравшего жителя города.

«В феврале 2020 года он, используя один из популярнейших в России интернет-сервисов для размещения объявлений о товарах и услугах, нашел объявление частного лица, представившегося как Иван и продававшего комплект летних фирменных колес в сборе для иномарки по цене 15 000 рублей», - сообщил дознаватель отдела организации дознания УМВД РФ по области Владимир Клишин.

«Я запрашивал дополнительную информацию, мне ее предоставляли. У меня не возникало подозрений. У человека было много завершенных объявлений, он продавал и детские вещи, и какую-то одежду, запчасти. Я поверил. Оплачивал переводом с карты на карту», - рассказал потерпевший.

Однако после этого продавец перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию. Нечистого на руку 40-летнего москвича смогли вычислить.

«Как пояснил сам подозреваемый, он не собирался продавать колеса и, используя возможности интернет-сервиса, обманул потерпевшего, чтобы завладеть его денежными средствами», - сообщил Владимир Клишин.

Деньги псевдопродавец тут же потратил, однако после задержания возместил пензенцу ущерб в полном объеме. За мошенничество ему грозит до 2 лет тюрьмы.