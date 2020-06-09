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Криминал

65-летний пензенец незаконно продавал автомобили из Японии

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Непросто было купить автомобиль у владельца гаража. Среди клиентов 65-летнего пензенца были и те, кто совсем не получил заказанные у него транспортные средства.

«Установлено, что мужчина предлагал приобрести у него автомобиль на заказ по предоплате. Брал у покупателей деньги, однако по истечении нескольких месяцев машины им не передавал, а средства в полном объеме не возвращал», - сообщила старший следователь СУ УМВД РФ по г. Пензе Елена Селезнева.

Кроме того, некоторые машины выставлялись на продажу незаконно. Изначально они приобретались в Японии якобы на запчасти.

«Для использования по прямому назначению эти машины покупать невыгодно из-за высоких таможенных сборов. После заказа автомобиля определенной марки и модели он искал в интернете объявления о продаже аналогичного транспортного средства по низкой стоимости не дороже нескольких десятков тысяч рублей. Главным условием покупки было наличие всех необходимых документов на машину», - пояснила Елена Селезнева.

В итоге оригинальный номер кузова менялся на новый. Автомобиль продавался как легально ввезенный на территорию России. Таких иномарок, по данным следствия, было реализовано как минимум 10.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 640 тысяч рублей.

Дома у подозреваемого провели обыск, в ходе которого изъяли ноутбуки, телефоны, бланки договоров купли-продажи и долговые расписки. Устанавливается его причастность к другим подобным преступлениям.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Кому нужно это гавно праворукое

Гость||

Гавнолюбам видать

Гость||

Вам фольготазникам виднее.

Имя: Гость
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