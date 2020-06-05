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Криминал

В Кузнецке ревнивый муж заплатит за интимные фото жены в соцсети

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В Кузнецке 33-летнего мужчину, являвшегося местным жителем, осудили за распространение сведений о жене без ее согласия.

Горожанин приревновал супругу к другому, и пара поссорилась. Разозлившись, муж решил отомстить. 21-22 марта он тайком выкладывал интимные фотографии женщины во «ВКонтакте».

«Своими действиями он нарушил неприкосновенность частной жизни», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчина признал свою вину и подал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему штрафа. Суд удовлетворил просьбу и оштрафовал ревнивца на 15 000 рублей.

Два года назад похожая, но более драматичная история произошла в Тамалинском районе.

Поругавшись с бывшей женой, сельчанин разместил на своей странице в соцсети ее интимные снимки. Через несколько дней по просьбе женщины аккаунт злоумышленника заблокировали.

Потом мужчина напился и поджег дом стоимостью более 1,2 млн рублей, в котором они раньше вместе жили. А в сентябре 2018-го снова выложил в Интернет снимки экс-супруги, но уже в другой соцсети, за что поплатился.

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