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Криминал

Жительница Малой Сердобы чуть до смерти не напугала гостя

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43-летняя жительница Малой Сердобы отправится в колонию за покушение на убийство приятеля.

1 ноября прошлого года женщина вернулась из Москвы, куда ездила на заработки. Вечером двое знакомых со спиртным пришли к ней в квартиру на улице Ленинградской, чтобы отметить прибытие.

Троица выпила, через некоторое время один из приятелей уснул. Уставшая хозяйка тоже хотела отправиться в постель, поэтому торопилась выпроводить второго гостя, но тот уходить не желал.

«Тогда она взяла кухонный нож и нанесла им сидевшему на диване мужчине удар в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью. Проснувшийся от криков третий участник застолья позвал на помощь соседей, которые вызвали скорую медицинскую помощь», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Женщина признала вину лишь частично, заявив, что не планировала убивать приятеля, а рассчитывала лишь напугать его, чтобы он поскорее ушел.

Сам потерпевший не стал предъявлять претензий. По его словам, он отказывался покидать квартиру, потому что не мог оставить женщину наедине с другим.

В итоге суд приговорил сельчанку к 1 году 10 месяцам колонии общего режима.

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