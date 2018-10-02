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Криминал | Тамалинца будут судить за публикацию интимного фото бывшей супруги

02.10.2018|08:22
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В Тамале возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, опубликовавшего фотографии своей бывшей жены.

«Мужчина в нарушение гарантированных Конституцией Российской Федерации и нормами международного права неприкосновенности частной жизни, личной тайны, защиты чести и доброго имени, используя мобильный телефон, разместил в своем аккаунте в одной из социальных сетей графическое изображение бывшей супруги интимного содержания», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Доступ к изображению был открыт для всех пользователей социальной сети. Таким образом, действия гражданина квалифицировали по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Ему грозит до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Гость|02.10.2018 08:34|

penzainform.ru писал(a):

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Да какие должности? Алкот отомстил бывшей за то, что на бутылку не хотела давать и развелась.

Гость|02.10.2018 08:43|

Займитесь реальными преступниками. Вилы:))))

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