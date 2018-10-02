В Тамале возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, опубликовавшего фотографии своей бывшей жены.
«Мужчина в нарушение гарантированных Конституцией Российской Федерации и нормами международного права неприкосновенности частной жизни, личной тайны, защиты чести и доброго имени, используя мобильный телефон, разместил в своем аккаунте в одной из социальных сетей графическое изображение бывшей супруги интимного содержания», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Доступ к изображению был открыт для всех пользователей социальной сети. Таким образом, действия гражданина квалифицировали по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
Ему грозит до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
penzainform.ru писал(a):Да какие должности? Алкот отомстил бывшей за то, что на бутылку не хотела давать и развелась.