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Общество

В Пензе водители массово игнорируют требования к тонировке

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В Пензе за 4 месяца 2024-го сотрудники Госавтоинспекции выписали более 5 000 протоколов на водителей, желающих скрыться от окружающих за тонированными стеклами своих машин.

Плохая видимость при сильной тонировке уменьшает скорость реакции человека за рулем, он хуже распознает объекты, что особенно опасно по ночам.

В Пензе водители массово игнорируют требования к тонировке

Для предупреждения ДТП инспекторы ищут водителей, чьи окна автомобилей пропускают недостаточно света. На нарушителей составляют протоколы, их штрафуют на 500 рублей и просят удалить тонировку.

В Пензе водители массово игнорируют требования к тонировке

Нежелающих подчиняться закону наказывают жестче.

В Пензе водители массово игнорируют требования к тонировке

«Первый раз меня задержали в апреле, я не отреагировал на требования инспектора и продолжил ездить в тонировке, так как не осознавал содеянного и думал, что уплачу штраф. Но мера пресечения строже. Прошу, чтобы люди соблюдали правила дорожного движения и не совершали таких противоправных действий», - отметил пензенец.

В Пензе водители массово игнорируют требования к тонировке

Если автомобилист решит не удалять тонировку после требования сотрудника ГИБДД и продолжит нарушать, ему будет грозить штраф от 2 000 до 4 000 рублей.

«Либо административный арест до 15 суток, или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов», - рассказала старший инспектор УГИБДД УМВД России по Пензенской области Алина Романкова.

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Источник — видео и фото УГИБДД областного УМВД РФ
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