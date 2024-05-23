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Криминал

Мужчина угрожал убить бывшую супругу шваброй

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В Нижнем Ломове в полицию за помощью обратилась 42-летняя местная жительница, которую бывший муж угрожал лишить жизни шваброй.

Женщина рассказала, что после развода они продолжают жить вместе. В тот день бывшие супруги распивали спиртное, и между ними разгорелась ссора. Мужчина схватил металлическую швабру и пригрозил, что убьет экс-жену.

Жертве агрессора удалось вырваться и убежать. После этого женщина попросила защиты у правоохранителей.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем. Причину ссоры участникам конфликта вспомнить не удалось», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее 32-летняя жительница Колышлейского района угрожала убить 56-летнюю соседку ледорубом.

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