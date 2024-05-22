В Пензе прокурор просит для Рамили Искандер 11 лет колонии

22.05.2024 | 09:43

Во вторник, 21 мая, в Первомайском районном суде Пензы государственный обвинитель попросил приговорить заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) к 11 годам лишения свободы.

Актриса обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Рамилю Искандер задержали в Москве в августе прошлого года. В ее доме и машине нашли амфетамин, кокаин и мефедрон. Было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, Хисамова планировала открыть в Пензе интернет-магазин для сбыта наркотиков и психотропных веществ. Об этом она договорилась со своим знакомым, который привлек еще двух человек.

Артистка приобрела около 2,6 килограмма товара, распределила на мелкооптовые партии и более 300 граммов передала для сбыта в Пензе. Получив наркотики, подельники расфасовали их на мелкие дозы, оборудовали тайник и разместили описание и адрес на витрине интернет-магазина. После этого их настигла полиция.

Артистку взяли под стражу. В СИЗО она пробудет до 27 мая включительно. Ее просьба заменить СИЗО домашним арестом осталась без удовлетворения.

27 марта Первомайский районный суд начал рассмотрение дела Хисамовой и двух ее 21-летних помощников - жителей Пензы и Заречного.

В прениях сторон гособвинитель просил назначить Хисамовой наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двум соучастникам прокурор просит по 8 лет колонии строгого режима.

«Также гособвинитель просил конфисковать у подсудимой в доход государства использованные ею в преступной деятельности два мобильных телефона и автомобиль Subaru Forester, а у соучастников - по одному телефону», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Дело в отношении четвертого фигуранта ранее было выделено в отдельное производство. Он уже приговорен к 6 годам колонии строгого режима.

Рамиля Искандер известна ролями в фильмах и сериалах («Царь», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Провидица», «Доктор Рихтер 2» и другие). Также она артистка озвучки. В частности, ее голосом «говорят» актрисы Мила Кунис и Марион Котийяр.