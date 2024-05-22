Сетевое издание|18+|Среда|22 мая 2024|10:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе прокурор просит для Рамили Искандер 11 лет колонии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 21 мая, в Первомайском районном суде Пензы государственный обвинитель попросил приговорить заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) к 11 годам лишения свободы.

Актриса обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Рамилю Искандер задержали в Москве в августе прошлого года. В ее доме и машине нашли амфетамин, кокаин и мефедрон. Было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, Хисамова планировала открыть в Пензе интернет-магазин для сбыта наркотиков и психотропных веществ. Об этом она договорилась со своим знакомым, который привлек еще двух человек.

Артистка приобрела около 2,6 килограмма товара, распределила на мелкооптовые партии и более 300 граммов передала для сбыта в Пензе. Получив наркотики, подельники расфасовали их на мелкие дозы, оборудовали тайник и разместили описание и адрес на витрине интернет-магазина. После этого их настигла полиция.

Артистку взяли под стражу. В СИЗО она пробудет до 27 мая включительно. Ее просьба заменить СИЗО домашним арестом осталась без удовлетворения.

27 марта Первомайский районный суд начал рассмотрение дела Хисамовой и двух ее 21-летних помощников - жителей Пензы и Заречного.

В прениях сторон гособвинитель просил назначить Хисамовой наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двум соучастникам прокурор просит по 8 лет колонии строгого режима.

«Также гособвинитель просил конфисковать у подсудимой в доход государства использованные ею в преступной деятельности два мобильных телефона и автомобиль Subaru Forester, а у соучастников - по одному телефону», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Дело в отношении четвертого фигуранта ранее было выделено в отдельное производство. Он уже приговорен к 6 годам колонии строгого режима.

Рамиля Искандер известна ролями в фильмах и сериалах («Царь», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Провидица», «Доктор Рихтер 2» и другие). Также она артистка озвучки. В частности, ее голосом «говорят» актрисы Мила Кунис и Марион Котийяр.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Пензенского областного суда
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте