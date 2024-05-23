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Криминал

У пензячки убили двоих сожителей в доме на улице Львовской

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49-летний житель улицы Львовской в Пензе обвиняется в убийстве: он схватился за нож, приревновав сожительницу к ее бывшему.

Преступление было совершено утром 11 марта. Пара употребляла алкоголь у себя дома. Когда мужчина ушел спать, его 39-летняя сожительница пригласила в гости 43-летнего отца своей дочери и продолжила застолье.

«Гость стал приставать к ней, произошла ссора. Хозяин квартиры проснулся от шума и на почве ревности ударил гостя кухонным ножом в область груди», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Выяснив отношения между собой, сожители отправились спать. Раненого они оставили сидеть на полу у стены.

Через непродолжительное время хозяйка дома проснулась и попыталась привести в чувство отца своего ребенка. Когда ей это не удалось, пензячка позвонила его родителям с просьбой забрать сына. Те отвезли мужчину в больницу, где медики констатировали смерть от проникающего колото-резаного ранения груди, повлекшего развитие массивной кровопотери.

Нанесшего роковой удар пензенца задержали, по ходатайству следователя заключили под стражу и предъявили ему обвинение в убийстве, рассказали в областном управлении Следственного комитета России.

Горожанин признал вину. Дело направлено в Первомайский районный суд.

В этом доме на Львовской уже происходило убийство - в 2015 году. Жертвой стал сожитель все той же женщины, его лишили жизни другие участники застолья. Пензячка проходила свидетельницей по уголовному делу, отметила Светлана Артамонова.

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Источник — фото областного СУ СКР
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