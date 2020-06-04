В Сердобском районе женщина замерзла насмерть по вине знакомого

04.06.2020 | 08:38

34-летнего жителя Городищенского района осудили за несколько преступлений, совершенных осенью 2019 года. Мужчина признан виновным в умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести, оставлении в опасности и краже.

«Следствием и судом установлено, что 27 ноября 2019 года гражданин приехал в гости к своему брату в Сердобский район. Вечером злоумышленник вместе с родственником и знакомыми употреблял спиртное», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Когда алкоголь закончился, мужчина отправился к 51-летней знакомой, чтобы попросить его в долг. Та отказала и, как он утверждал позднее в ходе расследования, оскорбила его. Разозлившись, подсудимый повалил ее на землю и избил ногами и найденным на месте преступления молотком.

«Женщине были причинены перелом ребра, множественные кровоподтеки, раны лица и головы, одна из которых расценивается как вред здоровью средней тяжести», - добавила Татьяна Махницкая.

Женщина потеряла сознание. Мужчина оттащил ее к надворным постройкам, снял с шеи золотую цепочку и оставил жертву на холоде. Потом он проник в ее жилище и унес телевизор, мобильный телефон и кошелек с деньгами. Общая стоимость похищенного имущества составила более 17 тысяч рублей.

Потерпевшая, брошенная на улице в бессознательном состоянии, скончалась от переохлаждения.

Уйти от ответственности злоумышленнику не удалось. Его задержали. Суд учел, что ранее он уже отбывал наказание за кражи, и приговорил его к 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.