Появилось видео следственных действий с возможным убийцей девочки

26.05.2020 | 13:16

Во вторник, 26 мая, на канале Следственного комитета РФ в youtube.com появилось видео следственных действий, проводимых в отношении мужчины, который задержан по подозрению в убийстве 14-летней девочки.

«Вы проживаете по месту регистрации?» - уточнил следователь. «Да», - ответил задержанный. «После окончания производства задержания будет проведена выемка вашей одежды», - предупредил человек в форме. При этом подозреваемый передал ему подписанный документ.

Уже сообщалось, что мужчина - 42-летний житель села Засечного Пензенского района. Его задержали сотрудники полиции.

Жертва преступления пропала 22 мая. Девочка ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но не появилась. На следующий день ее труп нашли в лесополосе на улице Тепличной со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее).

«Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств особо тяжкого преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.