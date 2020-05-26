Сетевое издание|18+|Вторник|26 мая 2020|14:51
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Криминал

Появилось видео следственных действий с возможным убийцей девочки

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Во вторник, 26 мая, на канале Следственного комитета РФ в youtube.com появилось видео следственных действий, проводимых в отношении мужчины, который задержан по подозрению в убийстве 14-летней девочки.

«Вы проживаете по месту регистрации?» - уточнил следователь. «Да», - ответил задержанный. «После окончания производства задержания будет проведена выемка вашей одежды», - предупредил человек в форме. При этом подозреваемый передал ему подписанный документ.

Уже сообщалось, что мужчина - 42-летний житель села Засечного Пензенского района. Его задержали сотрудники полиции.

Жертва преступления пропала 22 мая. Девочка ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но не появилась. На следующий день ее труп нашли в лесополосе на улице Тепличной со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее).

«Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств особо тяжкого преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

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Источник — видео СК России
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Гость||

одет так же. Не знал про ориентировку?

Гость||

Он какой-то чёрный,ужос!

Гость||

Гость писал(a):

одет так же. Не знал про ориентировку?
Синяк.Дикость,убить ребёнка.Жалко вышку отменили.

Гость||

Лучше бы спросили признает ли свою вину

Гость||

Гость писал(a):

одет так же. Не знал про ориентировку?

Синяк.Дикость,убить ребёнка.Жалко вышку отменили.

Поддерживаю!!!

Гость||

А может не он, взяли первого алкаша, который попался, отмутузили и вот вам подозреваемый!

Гость||

Негр-вася прям!

Гость||

Что-то странное прям.. С виду вроде адекватный мужик зачем ему девочка эта понадобилась..?

Гость||

Гость писал(a):

А может не он, взяли первого алкаша, который попался, отмутузили и вот вам подозреваемый!
Это на вряд ли слишком резонансное дело ,кстати не факт что он не таскал с собой мобилу .

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Он какой-то чёрный,ужос!
Мракобесие застряло в мозгах бородастого урода... Плоды глупого воспитания.

Гость||

может простим его на первый раз? видно же что не со зла

Гость||

Я чот не понял, ментяра в перчатках шоль на клаве набирает? Может он еще на гитаре в варежках умеет?

Гость||

Какие же вы все антиморальные!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

может простим его на первый раз? видно же что не со зла
Посмотрел бы я на тебя, если бы твоего ребенка убил.

Имя: Гость
Комментарий:

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