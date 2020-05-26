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Криминал

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки

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В Пензенской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки, чье тело было найдено 23 мая в микрорайоне Тепличном.

«В ходе оперативно–разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали по подозрению в совершении преступления жителя села Засечного Пензенского района 1978 года рождения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время с предполагаемым злоумышленником работают сотрудники правоохранительных органов.

«Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств особо тяжкого преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», это именно тот мужчина, ориентировку на которого распространяли в связи с расследованием.

Ранее сообщалось, что девочка пропала 22 мая. Она ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но пропала. На следующий день ее труп нашли в лесополосе со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее).

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Гость||

Как же без Засечного!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В настоящее время с предполагаемым злоумышленником работают сотрудники правоохранительных органов.
Лишь бы не ошиблись

Гость||

Молодцы полицейские!!! Спасибо.

Работайте братья!!!

Гость||

только не ошибитесь! пожалуйста

Гость||

Молодцы,если он...

Гость||

вот теперь спросите у этого козла, ЗАЧЕМ ему, уроду надо было убивать ребенка?

Гость||

В ориентировке было написано, что мужчине на вид 25-35 лет, а этому аж 42. что, так хорошо сохранился?

Гость||

Если грамотно спросить, то любой расскажет зачем он убил...

Гость||

Главное чтобы не обвинили человека, который не причём!

Гость||

Генетический анализ и на пожизненное без явок с повинной и добровольной доказательной базы только материальные доказательства съемки с видеорегистраторов генетика и без права помилования за полярный круг

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.05.2020 09:24|

Главное чтобы не обвинили человека, который не причём!

и очень важное. Ну видно будет.

Гость||

Гость писал(a):

Генетический анализ и на пожизненное без явок с повинной и добровольной доказательной базы только материальные доказательства съемки с видеорегистраторов генетика и без права помилования за полярный круг
Ты бы пунктуацию подтянул.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ
1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление;

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

Гость||

Главное, что бы не ошиблись!!!

Гость||

Бороды нет, он в маске. А с такой внешностью и христиан полно...

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Имя: Гость
Комментарий:

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