В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки

В Пензенской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки, чье тело было найдено 23 мая в микрорайоне Тепличном.
«В ходе оперативно–разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали по подозрению в совершении преступления жителя села Засечного Пензенского района 1978 года рождения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время с предполагаемым злоумышленником работают сотрудники правоохранительных органов.
«Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств особо тяжкого преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», это именно тот мужчина, ориентировку на которого распространяли в связи с расследованием.
Ранее сообщалось, что девочка пропала 22 мая. Она ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но пропала. На следующий день ее труп нашли в лесополосе со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее).
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Как же без Засечного!