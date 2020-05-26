По делу об убийстве девочки назначен ряд судебных экспертиз

26.05.2020 | 18:36

Человек, подозреваемый в нашумевшем убийстве 14-летней девочки в микрорайоне Тепличном, схвачен. После того как следователи распространили видеозапись, на которой, возможно, запечатлен человек, совершивший страшное преступление, прошло менее суток. И вот похожий мужчина в похожей одежде уже дал показания.

«Задержан житель Пензенского района 1978 года рождения, подозреваемый в убийстве 14-летней девочки. Тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района города в тот же день, как ее родственники заявили о бесследном исчезновении», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Трагедия потрясла весь город. Школьница ушла просто погулять, обещала родителям вернуться к восьми вечера. Но живой они ее больше не увидели. Тело обнаружили недалеко от магазина и остановки общественного транспорта, в лесополосе.

«По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий наши сотрудники установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его по подозрению в совершении преступления. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С погибшей девочкой уже простились. А с человеком, который подозревается в убийстве, теперь работают следователи.

«Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. С его участием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства и закрепление доказательной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», - отметила Татьяна Махницкая.