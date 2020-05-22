Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|11:46
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Криминал

Житель Лопатина, не желавший уходить из гостей, оказался в больнице

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30-летний житель села Лопатино попал в больницу с многочисленными травмами. Подозревая, что они носят криминальный характер, медики сообщили о пациенте в полицию.

Сотрудники уголовного розыска восстановили картину произошедшего. Как оказалось, мужчина несколько дней гостил у своего 32-летнего приятеля. В конце концов его присутствие стало для хозяина некомфортным.

В день, когда произошло преступление, к двум друзьям присоединился третий односельчанин. Все трое сели распивать алкоголь. Хозяин дома пожаловался новому гостю на загостившегося друга и попросил отправить его домой.

Вновь прибывший товарищ попытался уговорить навязчивого собутыльника отправиться восвояси, но тот отказался покинуть гостеприимный дом. Тогда мужчина применил радикальное средство: схватил деревянный стул и начал им бить упрямого односельчанина.

«Пострадавшего доставили в больницу, а злоумышленника задержали сотрудники полиции. Он признался в содеянном. За причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

синька чмо

Гость||

"Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро! То тут сто грамм, то там сто грамм, на то оно и утро" 2

Имя: Гость
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