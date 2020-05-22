Житель Лопатина, не желавший уходить из гостей, оказался в больнице

30-летний житель села Лопатино попал в больницу с многочисленными травмами. Подозревая, что они носят криминальный характер, медики сообщили о пациенте в полицию.
Сотрудники уголовного розыска восстановили картину произошедшего. Как оказалось, мужчина несколько дней гостил у своего 32-летнего приятеля. В конце концов его присутствие стало для хозяина некомфортным.
В день, когда произошло преступление, к двум друзьям присоединился третий односельчанин. Все трое сели распивать алкоголь. Хозяин дома пожаловался новому гостю на загостившегося друга и попросил отправить его домой.
Вновь прибывший товарищ попытался уговорить навязчивого собутыльника отправиться восвояси, но тот отказался покинуть гостеприимный дом. Тогда мужчина применил радикальное средство: схватил деревянный стул и начал им бить упрямого односельчанина.
«Пострадавшего доставили в больницу, а злоумышленника задержали сотрудники полиции. Он признался в содеянном. За причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
синька чмо