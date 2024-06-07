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Криминал

Пьяный 18-летний угонщик попал в ДТП в центре Пензы

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Пьяный 18-летний пензенец попал в аварию на угнанной машине и теперь может лишиться свободы на 5 лет.

Пьяный 18-летний угонщик попал в ДТП в центре Пензы

На преступление молодой человек решился, когда возвращался пешком из ночного клуба. Он увидел на своем пути автомобиль Opel Astra с незапертыми дверьми и ключами в замке зажигания. Пензенец сел в машину, завел ее и поехал в сторону «Высшей лиги», но врезался в фонарный столб.

Пьяный 18-летний угонщик попал в ДТП в центре Пензы

«Ударил фару и бампер. После я ее припарковал и закрыл и ушел домой спать», - рассказал молодой человек.

Пьяный 18-летний угонщик попал в ДТП в центре Пензы

Когда 32-летний владелец иномарки заметил, что машина исчезла, он позвонил в полицию. Сотрудники прибыли на место и опросили возможных очевидцев.

Пьяный 18-летний угонщик попал в ДТП в центре Пензы

«В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции похищенная автомашина была обнаружена на месте ДТП в районе улицы Максима Горького и имела механические повреждения», - сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ.

Угонщика нашли. На него завели уголовное дело. Теперь ему грозит срок.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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