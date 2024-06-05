В Пензе пьяного водителя задержали после ДТП на Тухачевского

05.06.2024 | 17:05

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейды на территории Пензенской области и привлекли к ответственности нетрезвых водителей.

В ходе массовых проверок на дорогах задержали 48 человек, севших за руль в состоянии опьянения. Из них шестеро совершили проступок повторно.

Кроме того, к ответственности привлекли 79 водителей без прав и 7 лишенных их.

Одно из задержаний произошло 1 июня в Пензе на улице Тухачевского. Местные жители сообщили в ГАИ, что нетрезвый мужчина пытается сесть за руль автомобиля УАЗ.

Когда сотрудники прибыли, то обнаружили 38-летнего водителя, который уже успел врезаться в дорожное ограждение. От пензенца пахло алкоголем, его речь была нарушена, а поведение не соответствовало обстановке, рассказала старший инспектор управления Госавтоинспекции по Пензенской области Алина Романкова.

Проведенное освидетельствование показало, что он пьян (0,98 промилле). На нарушителя составили протоколы за езду в нетрезвом виде и повреждение дорожных сооружений.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о замеченных нетрезвых водителях в дежурную часть по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или 02.