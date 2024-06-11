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Криминал

В Пензе благотворителя осудили за хранение спиртного стоимостью 3 млн

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В Пензе местного жителя приговорили к условному сроку за хранение немаркированных алкогольных напитков.

Согласно материалам дела, мужчина через интернет приобрел 15 373 бутылки алкоголя с долей спирта выше 28%. Общая стоимость продукции составила 3 млн 338 тыс. 319 рублей.

Бутылки пензенец привез на склад, чтобы затем продавать по цене ниже рыночной. О том, что такую продукцию закон требует маркировать, мужчина знал, но умышленно не стал этого делать.

Свою вину пензенец признал. При вынесении решения суд учел смягчающие обстоятельства: положительные характеристики обвиняемого по месту жительства и работы, оказание им поддержки и благотворительной спонсорской помощи спортивному клубу, детям, оставшимся без попечения родителей, а также участникам СВО.

Горожанина приговорили к двум годам лишения свободы условно, также он должен уплатить штраф в 400 000 рублей, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

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Источник — фото (колоризированное) взято из материалов уголовного дела
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