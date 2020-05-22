Пензячка заказала шторы, но получила коробки с землей и два куска ткани

22.05.2020 | 19:00

«Товар-Деньги-Обман» - известная формула, используемая мошенниками. 37-летняя пензячка о ней знала и все же попалась в интернет-ловушку. Именно там она нашла предложение, от которого не смогла отказаться.

«Я посмотрела цену, она меня устроила, потому что была большая скидка. Я оставила свой контактный телефон под объявлением. Через какое-то время мне перезвонила женщина. Я узнала стоимость, мы договорились, что я смогу спокойно получить и оплатить товар на почте», - рассказала потерпевшая.

«Женщина оплатила полученный товар, а когда вскрыла посылку, то обнаружила несколько коробок с землей и два куска ткани», - пояснила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД РФ по г. Пензе Ирина Бондырева.

Таким образом, жительница Пензы лишилась 5 000 рублей, вернуть которые будет непросто. Отыскать мошенников в Сети сложно, а зачастую даже невозможно. Поэтому полицейские рекомендуют использовать проверенные способы защиты кошелька.

«За находящийся внутри товар, который отправил поставщик, почта ответственности не несет, поэтому наиболее безопасный способ совершать покупки наложенным платежом - пользоваться услугами курьерской доставки, оплачивать товар по факту его получения после вскрытия в присутствии курьера. Это убережет вас от ситуации, когда товар оплатили, но вещь так и не получили», - сообщила Ирина Бондырева.