Житель Вадинска украл у матери друга нужные в хозяйстве инструменты

16.05.2020 | 12:34

67-летняя жительница Вадинска обнаружила, что из незапертого гаража на ее подворье пропали бензопила и триммер. Произошло это после того, как в доме побывал гость.

Женщина обратилась в полицию, и стражи порядка быстро установили подозреваемого. Как выяснилось, 39-летний мужчина, ранее судимый, действительно приходил к сыну хозяйки и распивал с ним спиртное.

«На некоторое время гость отлучился и заглянул в гараж, где лежал электроинструмент. Мужчина подумал, что инструмент пригодится в хозяйстве, и, уходя, захватил его с собой», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчина признался в краже, а пропавшую технику полицейские обнаружили на его подворье. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Аналогичный случай ранее произошел в поселке Чаадаевка Городищенского района. Мужчина, уезжая на несколько дней, оставил ключи от ворот двум приятелям, которых накануне угостил ужином и попарил в бане, и попросил перетаскать дрова под навес. Его друзья выполнили просьбу, а заодно унесли лежавшую в сарае бензопилу и продали ее за 2 тысячи рублей.

«Не оставляйте свои дома, квартиры и хозяйственные постройки открытыми! Если уходите, обязательно закрывайте их на замок. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени», - призывают к бдительности сотрудники правоохранительных органов.