Два жителя Чаадаевки помогли другу перетаскать дрова и украли бензопилу

08.05.2020 | 09:39

47-летний житель поселка Чаадаевка Городищенского района лишился инструмента после визита приятелей.

К сельчанину пришли в гости два друга, 18 и 35 лет. Он угостил их ужином и растопил баню, а затем рассказал, что собирается на несколько дней уехать, и по-товарищески попросил помочь перенести дрова под навес.

Приятели согласились, и хозяин дома оставил им ключи от ворот. На следующее утро друзья пришли во двор и начали носить дрова. Во время работы они обратили внимание на бензопилу, лежавшую в сарае, и, уходя, забрали ее. Потом продали за 2 тысячи рублей и на вырученные деньги купили спиртное.

Вернувшись домой, сельчанин обнаружил пропажу и обратился в полицию с заявлением о краже. Стражи порядка оперативно выявили злоумышленников, а те признали свою вину.

«Бензопила изъята. Возбуждено уголовное дело, с молодых людей взята подписка о невыезде. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.