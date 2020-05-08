В Пензе несовершеннолетняя и рецидивист распространяли наркотик

08.05.2020 | 10:41

Суд вынес приговор 17-летней жительнице Пензы и ее 28-летнему подельнику, дважды судимому за незаконный оборот наркотиков.

Криминальная пара решила заработать сбытом запрещенного вещества. 22 октября 2019 года мужчина и девушка забрали из тайника оптовую партию мефедрона. На съемной квартире рецидивист расфасовал его в небольшие свертки для розничного сбыта и с помощью соучастницы разместил наркотик по тайникам. Информацию о закладках они отправили неустановленному лицу по интернету.

11 ноября сотрудники полиции задержали злоумышленника на улице Суворова. В подкладке его куртки они обнаружили наркотическое средство в размере 0,864 г, предназначенное для личного потребления.

Стражи порядка обнаружили переписку в мобильном телефоне мужчины и по ней установили причастность обоих соучастников к закладкам. Одну из них, с наркотиком массой 0,305 г, в тот же день стражи порядка нашли на проспекте Строителей.

Суд первой инстанции назначил подельникам наказание ниже низшего предела. Несовершеннолетняя соучастница получила 2 года лишения свободы в воспитательной колонии, рецидивист (по совокупности преступлений) - 6 лет колонии строгого режима.

Прокурор Октябрьского района Пензы не согласился с приговором мужчине. Он указал, что осужденный имеет непогашенные судимости, в его действиях усматривается не просто опасный, а особо опасный рецидив. Кроме того, он должен отбывать срок в колонии особого, а не строгого режима.

«Признав доводы апелляционного представления обоснованными, судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда изменила приговор суда первой инстанции и назначила окончательное наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», - сообщила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.