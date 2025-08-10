Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 авг 2025|12:09
Криминал

Принятый звонок стоил жительнице Лопатинского района всех сбережений

58-летняя жительница Лопатинского района лишилась всех своих сбережений после телефонного звонка. Женщину убедили, что кто-то от ее имени хочет перевести деньги в поддержку экстремистов.

Началось с того, что местная жительница ответила на звонок с неизвестного номера. Мужчина на другом конце провода представился сотрудником портала госуслуг и сообщил: учетная запись взломала, нужно проверить данные.

«Следуя указаниям собеседника, заявительница зашла в приложение и обнаружила, что от ее имени оформлена доверенность на неизвестного. Она сообщила об этом звонившему, и он пояснил, что это сделали мошенники», - отметили в областном УМВД РФ.

Аферист заявил, что человек, получивший доступ к кабинету, является экстремистом, который пытается отправить деньги на счета запрещенных в России организаций.

Чтобы спасти сбережения, незнакомец посоветовал местной жительнице спрятать все средства на безопасном счете. Женщина послушалась и через банкомат перевела 350 000 рублей по продиктованным реквизитам.

Затем звонивший перестал выходить на связь. Только тогда жертва поняла, что все это время разговаривала с мошенником, и пошла в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в УМВД.

