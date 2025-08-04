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Криминал

В Пензе подросток-закладчик попался на мелком нарушении

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В Пензе двоих 17-летних подростков, желавших подзаработать, наказали за покушение на сбыт наркотиков. Их признали виновными в 11 эпизодах преступления.

Весной 2025 года молодые люди получили от так называемых кураторов данные о местонахождении закладки с запрещенным веществом массой не менее 161,18 г в Пензенском районе.

Юноши нашли тайник и принесли его содержимое домой к одному из них, где расфасовали товар на более мелкие партии. Получившиеся свертки они разложили в разных точках Ленинского района Пензы.

Однако сбыть наркотик не удалось.

1 апреля одного из подростков задержали на железнодорожном перегоне Пенза-I - Арбеково за переход путей в неустановленном месте. Во время личного досмотра в его мобильном телефоне обнаружили координаты закладок.

В Пензе подросток-закладчик попался на мелком нарушении

«По указанным координатам полицейские изъяли несколько свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Результаты проведенной физико-химической экспертизы показали, что содержимое свертков - наркотическое средство», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

В Пензе подросток-закладчик попался на мелком нарушении

Вскоре правоохранители узнали и про сообщника. При обыске в его квартире нашли аналогичное вещество массой около 150 граммов, еще одно наркотическое средство, а также использовавшиеся в процессе фасовки приборы.

«Соучастники поставлены на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», - уточнила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Суд приговорил их к 5 годам лишения свободы в воспитательной колонии.

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Источник — фото и видео ЛО МВД России на транспорте
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