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Криминал

В Пензе бывший сотрудник МЧС обвиняется в 100-тысячной взятке

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Бывший сотрудник главного регионального управления МЧС обвиняется во взяточничестве. Уголовное дело возбуждено при взаимодействии следователей управления Следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, 22 апреля старший дознаватель отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области получил от директора одной из компаний 100 тысяч рублей. За это он должен был вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пожара в квартире жилого дома в Пензе, произошедшего из-за неосторожности работников организации.

Сразу после передачи взятки сотрудника МЧС задержали. Деньги изъял следователь во время осмотра места происшествия.

«Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

За это он должен был вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пожара в квартире жилого дома в Пензе, произошедшего из-за неосторожности работников организации.
!

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