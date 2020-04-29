Жителя Заречного будут судить за удушение бывшего сокамерника

29.04.2020 | 08:29

46-летний житель Заречного предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшего сокамерника.

Криминальный инцидент произошел в ночь с 7 на 8 января на улице Строителей в Заречном. Жительница многоквартирного дома обнаружила на лестничной площадке труп 40-летнего мужчины.

Полицейские выяснили, что в одной из квартир того же дома живет 45-летний гражданин, который не раз привлекался к уголовной ответственности как злостный алиментщик. Оказалось, он был знаком с убитым - они вместе отбывали наказание. За несколько дней до произошедшего жертва освободилась из спецприемника. Мужчина, искавший возможность выпить, вскоре оказался в квартире, которую арендовал его сокамерник.

Во время употребления спиртного приятели поссорились. По словам подсудимого, гость первым схватил нож. Хозяин отобрал оружие и нанес жертве не менее шести ранений в шею и правую руку, а затем повалил на пол и стал душить.

«После того как знакомый перестал сопротивляться и потерял сознание, злоумышленник решил инсценировать самоубийство мужчины. К утру 8 января зареченец вытащил тело потерпевшего в подъезд дома, оставив на лестничной площадке», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Предполагаемого злоумышленника задержали и заключили под стражу. Судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти его знакомого стала асфиксия.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.