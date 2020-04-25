Сотрудник колонии за взятки проносил осужденным телефоны и аксессуары

В Пензе вынесен приговор бывшему сотруднику исправительной колонии, бравшему взятки за оказание некоторых услуг.
Уголовное дело расследовали сотрудники регионального управления Следственного комитета, УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН России по Пензенской области.
В начале июня 2019 года младший инспектор отдела безопасности исправительной колонии № 5 договорился с одним из осужденных, что за деньги пронесет через контроль запрещенные предметы. Он доставил на территорию исправительного учреждения USB-шнуры и платы зарядных устройств, а за это осужденный перечислил ему на карту 6 тысяч рублей.
Вскоре инспектор принес тому же осужденному несколько сотовых телефона, USB-шнуров, зарядных плат и аккумулятор. За это он получил 32 тысячи рублей.
В конце июня сотрудник колонии пронес для другого осужденного сотовый телефон. Он рассчитывал получить за свою услугу 20 тысяч. На его счет успело поступить 8 тысяч, и инспектор ожидал окончательного расчета, но его планы не осуществились.
«Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 520 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах уголовно-исполнительной системы, сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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прям Америку открыли))