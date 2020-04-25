Сотрудник колонии за взятки проносил осужденным телефоны и аксессуары

25.04.2020 | 11:41

В Пензе вынесен приговор бывшему сотруднику исправительной колонии, бравшему взятки за оказание некоторых услуг.

Уголовное дело расследовали сотрудники регионального управления Следственного комитета, УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН России по Пензенской области.

В начале июня 2019 года младший инспектор отдела безопасности исправительной колонии № 5 договорился с одним из осужденных, что за деньги пронесет через контроль запрещенные предметы. Он доставил на территорию исправительного учреждения USB-шнуры и платы зарядных устройств, а за это осужденный перечислил ему на карту 6 тысяч рублей.

Вскоре инспектор принес тому же осужденному несколько сотовых телефона, USB-шнуров, зарядных плат и аккумулятор. За это он получил 32 тысячи рублей.

В конце июня сотрудник колонии пронес для другого осужденного сотовый телефон. Он рассчитывал получить за свою услугу 20 тысяч. На его счет успело поступить 8 тысяч, и инспектор ожидал окончательного расчета, но его планы не осуществились.

«Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 520 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах уголовно-исполнительной системы, сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.