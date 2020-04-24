В Пензе собака нашла наркотик в тюбике зубной пасты и пакете с мюсли

24.04.2020 | 16:17

В Пензе сотрудники оперативного подразделения УФСИН за неделю предотвратили две попытки передать наркотик осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии строгого режима № 5.

Им помогла служебная собака.

Первую попытку передать запрещенное вещество 43-летнему осужденному за незаконный оборот наркотиков предприняла 36-летняя женщина. Она спрятала «подарок» в тюбик зубной пасты.

Во втором случае чужеродные гранулы белого цвета обнаружили в пакете с мюсли, положенном в продуктовую передачу на имя 30-летнего мужчины, который отбывает наказание за кражу. Необычный «сухой завтрак» ему презентовал 29-летний пензенец.

«Между собой граждане не являются родственниками», - уточнили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Запрещенные вещества изъяли. Чуть позже экспертиза установила, что это наркотики синтетического происхождения