В Пензе собака нашла наркотик в тюбике зубной пасты и пакете с мюсли

В Пензе сотрудники оперативного подразделения УФСИН за неделю предотвратили две попытки передать наркотик осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии строгого режима № 5.
Им помогла служебная собака.
Первую попытку передать запрещенное вещество 43-летнему осужденному за незаконный оборот наркотиков предприняла 36-летняя женщина. Она спрятала «подарок» в тюбик зубной пасты.
Во втором случае чужеродные гранулы белого цвета обнаружили в пакете с мюсли, положенном в продуктовую передачу на имя 30-летнего мужчины, который отбывает наказание за кражу. Необычный «сухой завтрак» ему презентовал 29-летний пензенец.
«Между собой граждане не являются родственниками», - уточнили в пресс-службе регионального управления ФСИН.
Запрещенные вещества изъяли. Чуть позже экспертиза установила, что это наркотики синтетического происхождения
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