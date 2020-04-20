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Криминал

Обвиняемому в преступном лидерстве грозит срок от 8 до 15 лет

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Житель Пензенской области 1962 года рождения стал главным фигурантом уголовного дела по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

«В этом статусе он обязывал всех лиц из уголовно-преступной среды на территории Пензенской области, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям.

Данный гражданин принимал участие в создании устойчивых связей между различными самостоятельно действующими преступными группами и осуществлял среди них организационно-распорядительные функции», - сообщил старший следователь СЧ по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД РФ по области Рашид Салдаев.

В ходе предварительного следствия было проведено 17 обысков, в том числе в жилищах так называемых смотрящих за районами. В результате обнаружено и изъято более 20 единиц холодного оружия, 10 - травматического и гладкоствольного, 11 патронов от огнестрельного, а также более 2 000 пачек сигарет, 600 - чая и продукты питания, по всей вероятности предназначавшиеся для передачи в исправительные учреждения.

«В его функции входило обеспечение своевременного пополнения неформального бюджета, поиск новых легальных и нелегальных источников дохода. Кроме того, данный гражданин лично принимал участие в разрешении конфликтных ситуаций среди лиц и организаций, входящих в преступную среду региона, на так называемых сходках», - уточнил Рашид Салдаев.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Грозит или посадят? Вот в чем вопрос...

Гость||

Ещё одного повязали ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

а также более 2 000 пачек сигарет, 600 - чая и продукты питания, по всей вероятности предназначавшиеся для передачи в исправительные учреждения.
да такой мощный нанесен удар криминалитету пензы.

Гость||

Погоняло как его?

Гость||

При президенте Саакашвили в грузии не было законников.

Гость||

Виктор Павлович Говоров ("Антибиотик")

" В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю."

Гость||

— Да, дурость российская неистребима.

— А не кажется ли вам, Сергей Александрович, что эта дурость очень хорошо организована?

Гость||

Пустое это. Большими хлопотами обернётся. Этих напрямую трогать нельзя. Для стрельбы большого ума не надо. Мочиловом в сортире любят заниматься те, кто ничего больше делать не умеют!

Гость||

Всех серьезных авторитетов Пензы посадили в 2011 году. Хватит нагнетать обстановку.И хватит себя пиарить горе росгвардия и следкомитет

Гость||

Разворачиваемся! Нельзя туда, мусора понаехали. Кто навел? Ну, что за б....во такое?! сериал бандитский петербург

Гость||

— Ты теперь Татьяну не обижай. Права не имеешь. В Китае тот, кто спас человека, становится как бы его должником. Ответственным за всю его дальнейшую жизнь.

— Стоп, что-то я не понял, кто кому должен? Тот, кто спас, или тот, кого спасли?

— Тот, кто спас, должен отвечать за того, кого спас. Потому что как бы дал ему новую жизнь.

Гость||

Мы вас грабить никому не дадим. Сами будем.

Гость||

Да это смешно! Ну назовите хоть одного авторитета не уважаемые сотрудники внутренних органов

Гость||

Ты меня не торопи, я буду рассказывать тебе всё постепенно, понемногу. А то знаешь, информацией можно отравиться, как едой. Если долго голодал.

Гость||

"Ты думаешь, тот беспредел, что по России гуляет, в нём я виноват? Или Ильдар с Мухой? Хрен в стакан! Это всё от той гнили, что наверху, от тех сытых и толстых ***ов, которые никогда не знали, что значит жить плохо, бедно." сериал бандитский петербург

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Имя: Гость
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