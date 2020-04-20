Обвиняемому в преступном лидерстве грозит срок от 8 до 15 лет

20.04.2020 | 18:45

Житель Пензенской области 1962 года рождения стал главным фигурантом уголовного дела по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

«В этом статусе он обязывал всех лиц из уголовно-преступной среды на территории Пензенской области, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям.

Данный гражданин принимал участие в создании устойчивых связей между различными самостоятельно действующими преступными группами и осуществлял среди них организационно-распорядительные функции», - сообщил старший следователь СЧ по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД РФ по области Рашид Салдаев.

В ходе предварительного следствия было проведено 17 обысков, в том числе в жилищах так называемых смотрящих за районами. В результате обнаружено и изъято более 20 единиц холодного оружия, 10 - травматического и гладкоствольного, 11 патронов от огнестрельного, а также более 2 000 пачек сигарет, 600 - чая и продукты питания, по всей вероятности предназначавшиеся для передачи в исправительные учреждения.

«В его функции входило обеспечение своевременного пополнения неформального бюджета, поиск новых легальных и нелегальных источников дохода. Кроме того, данный гражданин лично принимал участие в разрешении конфликтных ситуаций среди лиц и организаций, входящих в преступную среду региона, на так называемых сходках», - уточнил Рашид Салдаев.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей.