Криминал

Молодой пензяк обманул калужан на сотни тысяч рублей

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18-летний пензенец обвиняется в хищении денег у трех жителей Калуги.

В 2019 году молодой человек находил на популярном сайте в интернете объявления о сдаче квартир в Калуге. Затем созванивался с арендодателями, вводил их в заблуждение, подключал на свой номер телефона услугу «мобильный банк» и получал полный доступ к счетам владельцев жилья.

Затем пензяк переводил деньги с одних счетов на другие, чтобы создать видимость оплаты за наем квартир. Кроме того, он якобы ошибочно перечислял различные суммы, не предназначавшиеся хозяевам квартир, а затем просил вернуть деньги, и те выполняли просьбу.

«В результате преступных действий обвиняемого общий ущерб, нанесенный потерпевшим, превысил 370 тысяч рублей. Виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - сообщается на сайте прокуратуры Калужской области.

Это не первый случай, когда жители Сурского края проявляют свои криминальные таланты на ниве мошенничества.

Так, 42-летний пензяк представился сутенером 50-летнему жителю Чебоксар и пообещал прислать ему девушку легкого поведения. Любитель клубнички перечислил более 17 000 рублей, но интим в тот вечер у него не задался.

В октябре 2019-го освещалась другая история, когда обманутый мошенником пензенец стал выдавать себя в соцсетях за проститутку. Он рассказал правоохранителям, что однажды сам попался на уловку афериста, действовавшего таким образом, а затем взял схему на вооружение.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

пензенец стал выдавать себя в соцсетях за проститутку.
На зоне его мечта осуществится.

Гость||

Ну и молодец,затянул инвестиции в регион.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
пензенец стал выдавать себя в соцсетях за проститутку.
На зоне его мечта осуществится.
Грабь награбленное!

Гость||

священник чтоли он?

Имя: Гость
Комментарий:

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