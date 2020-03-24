24.03.2020 | 13:59

42-летний житель Пензы задержан по подозрению в мошенничестве. Его жертвой стал 50-летний житель Чебоксар, решивший через интернет заказать интимные услуги на дом.

Пензенец, разместивший объявление, представился сутенером девушек легкого поведения и потребовал от любителя клубнички перевести предоплату за их выезд к клиенту.

Чебоксарец перечислил более 17 000 рублей, но девушку так и не дождался. Защищая свои права потребителя, мужчина обратился в полицию, и стражи порядка установили личность «сутенера».

«Подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений», - сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Это не первый случай, когда граждане в поисках интим-услуг через Сеть становились жертвами аферистов. В ноябре 2019 года заказали девушек двое жителей Сердобска, один из них перечислил 4 000 рублей. Оба сердобчанина оказались обманутыми.

В октябре 2019-го освещалась другая история, когда обманутый мошенником пензенец стал выдавать себя в соцсетях за проститутку. Он рассказал правоохранителям, что однажды сам попался на уловку афериста, действовавшего от имени девушки легкого поведения, а затем взял схему на вооружение.

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