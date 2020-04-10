В Никольске живодер повесил на ветке собаку, возбуждено уголовное дело

10.04.2020 | 16:13

В Никольске неизвестный повесил на ветке дерева собаку. Труп животного обнаружили 24 марта примерно в полукилометре от дома № 1 на Янтарной улице.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

«Учитывая наличие признаков жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель, материалы прокурорской проверки были направлены в МО МВД России «Никольский» для решения вопроса об уголовном преследовании», - сообщила порталу PenzaInform.ru старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле районной прокуратуры.