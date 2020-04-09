Молодой пензенец сбил пешехода и попросил подругу взять вину на себя

09.04.2020 | 13:30

В Пензе осудили 30-летнего местного жителя, виновного в смерти 52-летнего пешехода.

Вечером 19 ноября 2019 года мужчина, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля Ford Focus. На нерегулируемом переходе около дома № 127 на улице Большой Арбековской он, не снизив скорость, сбил человека, пересекавшего дорогу по зебре.

От тупой сочетанной травмы пешеход сразу скончался.

Чтобы избежать уголовной ответственности, водитель попросил свою сожительницу, ехавшую вместе с ним, сказать сотрудникам ГИБДД, что это она сбила человека. Женщина так и сделала, однако во время расследования истина определилась. Мужчину обвинили в том, что он скрылся с места ДТП.

«Вину подсудимый признал частично. Пояснил, что не согласен с предложенной органом следствия квалификацией обвинения, поскольку места ДТП он не покидал, хотя сотрудникам полиции не сообщал, что это именно он совершил наезд», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Тем не менее действия нарушителя расценили именно как фактическое оставление им как водителем места аварии.

В итоге суд назначил пензенцу наказание в виде 6 лет колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2 года.

«Суд удовлетворил гражданский иск сына погибшего о возмещении морального вреда в размере 1 млн рублей, а также расходов на погребение. Приговор в законную силу не вступил», - резюмировала Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Еще больше новостей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.