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Происшествия | На ул. Большой Арбековской Ford насмерть сбил 52-летнего мужчину

19.11.2019|20:55
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В Пензе выясняют обстоятельства смертельного ДТП, случившегося на Бугровке вечером во вторник, 19 ноября.

Трагический инцидент произошел около 18:50 на улице Большой Арбековской, 127.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford – женщина 1988 года рождения – допустила наезд на пешехода», - сообщили представители регионального управления ГИБДД.

В результате 52-летний мужчина погиб на месте.

Фотографии с места ЧП появились в одной из местных групп в соцсети «Вконтакте».

«Не дождались светофора. А обещали! Три года что ль ждать?! Возможно, можно было избежать трагедии», - поделилась мнением одна из участниц группы.

Год назад на этом же участке погиб 67-летний мужчина. После трагедии на Т-образном перекрестке улицы Большой Арбековской, 5-го проезда Кольцова и 1-го Онежского проезда планировали установить светофор.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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penzainform.ru|19.11.2019 21:06|

В Пензе выясняют обстоятельства смертельного ДТП, случившегося на Бугровке вечером во вторник, 19 ноября.

Трагический инцидент произошел около 18:50 на улице Большой Арбековской, 127.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford – женщина 1988 года рождения – допустила наезд на пешехода», - сообщили представители регионального управления ГИБДД.

В результате 52-летний мужчина погиб на месте.

Фотографии с места ЧП появились в одной из местных групп в соцсети «Вконтакте».

«Не дождались светофора. А обещали! Три года что ль ждать?! Возможно, можно было избежать трагедии», - поделилась мнением одна из участниц группы.

Год назад на этом же участке погиб 67-летний мужчина. После трагедии на Т-образном перекрестке улицы Большой Арбековской, 5-го проезда Кольцова и 1-го Онежского проезда планировали установить светофор.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|19.11.2019 21:07|

«Не дождались светофора. А обещали! Три года что ль ждать?! Возможно, можно было избежать трагедии», - поделилась мнением одна из участниц группы.

- Вот к чему это мнение??! Сбили на другом переходе. Одним лишь бы что-то ляпнуть, а другим - скорее разместить на новостном портале! Сплетники чистой воды!

Гость|19.11.2019 21:07|

Господа, это безопасные и качественные дороги!

Гость|19.11.2019 21:24|

Там вообще дебильные переходы оба, со стороны гаражей, из кустов пешеходы возникают молниеносно уже на первой полосе. хоть бы башкой вертели, ну...

Гость|19.11.2019 21:26|

Гость писал(a):

Господа, это безопасные и качественные дороги!
Вы дурачек?

Гость|19.11.2019 21:30|

Я давно говорю освещение надо лучше установить , деньги надо на эти цели выделять, а у нас , ледовые дворцы, фонтаны набережная , безопасность должна быть в первую очередь

Гость|19.11.2019 21:33|

Сажать пора клоунов наших инстаграмных.

Гость|19.11.2019 21:35|

Гость писал(a):

Возможно, можно было избежать трагедии»!
Нет, не возможно. Видел это дтп сегодня. Там на самом деле переходы жуткие. И тот который из гаражей и тот который на кольце и чуть подальше к горе третий. Вечный мрак на этой дороге, вообще ниче не видно. Там венки на каждом столбе. И ещё много погибших будет.

Гость|19.11.2019 21:46|

ГИБДД в Пензе нет.

Зряплаты сотрудникам есть, а работы нет

Имя: Гость
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