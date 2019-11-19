19.11.2019 | 20:55

В Пензе выясняют обстоятельства смертельного ДТП, случившегося на Бугровке вечером во вторник, 19 ноября.

Трагический инцидент произошел около 18:50 на улице Большой Арбековской, 127.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford – женщина 1988 года рождения – допустила наезд на пешехода», - сообщили представители регионального управления ГИБДД.

В результате 52-летний мужчина погиб на месте.

Фотографии с места ЧП появились в одной из местных групп в соцсети «Вконтакте».

«Не дождались светофора. А обещали! Три года что ль ждать?! Возможно, можно было избежать трагедии», - поделилась мнением одна из участниц группы.

Год назад на этом же участке погиб 67-летний мужчина. После трагедии на Т-образном перекрестке улицы Большой Арбековской, 5-го проезда Кольцова и 1-го Онежского проезда планировали установить светофор.