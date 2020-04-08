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Криминал | В Пензе молодого человека будут судить за кражу денег с карты

08.04.2020|08:16
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В Пензе завершено расследование уголовного дела о краже с банковского счета. Перед судом предстанет молодой человек, который на момент преступления был несовершеннолетним.

По данным следствия, 17-летний юноша снимал квартиру на улице Кронштадтской. Вечером 15 марта 2019 года он нашел банковскую карту, принадлежавшую предыдущему жильцу.

«В этот момент у молодого человека возник умысел на хищение. В период с 15 по 19 марта он совершал покупки в торговых точках Пензы и снимал деньги с карты, подобрав пароль», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Общая сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей. О произошедшем владелец карты узнал лишь в мае - ему сообщили сотрудники банка.

«В ходе предварительного следствия молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - уточнила Евгения Воеводина.

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Источник — фото pixabay.com
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