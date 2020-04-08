08.04.2020 | 09:06

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении водителя такси. Мужчину подозревают в краже.

Жертвой преступления стала 21-летняя жительница областного центра. Она воспользовалась услугами такси, чтобы добраться до торгового центра на улице Суворова, и забыла в машине сумку, в которой находилось 7 тыс. руб. Деньги похитили.

Потерпевшая обратилась в отдел полиции № 1. Сотрудники уголовного розыска установили, что к пропаже причастен 44-летний таксист. Он признался в содеянном.

По факту случившегося возбудили дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Если вина гражданина будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Подобные случаи для Пензенской области нередки. Так, в Сердобске таксиста обвинили в краже 87 тыс. руб. из портмоне клиента.

Сотрудники полиции призвали пензенцев внимательно относиться к сохранности своего имущества.

«Не оставляйте дорогостоящие вещи без присмотра. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени», - подчеркнули в пресс-службе регионального управления МВД.

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