27.03.2020 | 11:18

42-летний житель Сердобска, подрабатывающий таксистом, предстанет перед судом по обвинению в краже с причинением значительного ущерба.

В ходе следствия было установлено, что после выполнения одного из заказов мужчина обнаружил на заднем пассажирском сиденье автомобиля забытое клиентом портмоне. Внутри лежали банковские карты, водительское удостоверение и 87 тыс. руб.

Таксист забрал себе деньги, а портмоне с картами и документами выбросил в реку.

Уйти от ответственности ему не удалось. Мужчину задержали, по факту кражи возбудили дело. Во время расследования часть похищенных средств (77 тыс. руб.) изъяли. Оставшуюся сумму он добровольно возместил.

«Вину в совершенном преступлении сердобчанин признал полностью. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Сердобский городской суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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