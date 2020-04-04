04.04.2020 | 16:37

Жительница Пензы пыталась через интернет приобрести меховое изделие, соблазнившись низкой его стоимостью, и стала жертвой мошенницы.

«На одном из сайтов нашла объявление о продаже шубы стоимостью 4 000 рублей. В ходе переписки продавец предложила девушке перечислить всю сумму на банковскую карту, после чего продавец должна была отправить товар», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Светлана Жаркова.

Пензячка согласилась и перевела деньги на указанный счет, однако зимнее одеяние ей никто не отправил. Полицейские возбудили уголовное дело.

«В ходе проведения комплекса оперативных и разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой в совершении данного преступления. Ею оказалась жительница города Ярославля, 1999 года рождения. Девушка призналась в совершении преступления и в содеянном раскаялась. Денежные средства подозреваемая потратила на личные нужды», - пояснила Светлана Жаркова.

Ей грозит до 2 лет лишения свободы. Кроме того, у полицейских есть основания считать, что гражданка причастна к другим подобным преступлениям - на территории Ярославля.

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