02.04.2020 | 16:06

Все банки отказали в кредите, а неизвестный телефонный собеседник предложил оформить займ на крупную сумму. Житель Мокшана стал жертвой мошенника, согласившись на условия человека, представившегося сотрудником финансового учреждения. Тот для начала попросил оплатить страховку.

«Сказал, что нужно перевести деньги на счет в режиме онлайн. Перейдя на громкую связь, он диктовал мне номер счета, на который я перевел деньги, после чего он удостоверился, что деньги переведены, и отключился», - сообщил потерпевший.

«Затем гражданину еще несколько раз звонили разные люди и просили перечислить различные суммы под предлогами страховки кредита, оплаты услуг курьера, подтверждения счета и подтверждения перевода денежных средств. При этом один из звонивших назвался сотрудником Центрального банка России. Каждый раз заявитель выполнял их указания», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области пояснила Ольга Евдокимова.

Очередной незнакомец потребовал перевести 27 тысяч рублей для оплаты подоходного налога.

«Я отказался переводить деньги и подумал, что это мошенники. В скором времени я позвонил в полицию и заявил о мошенничестве», - рассказал потерпевший.

К тому моменту потерпевший уже лишился в общей сложности 40 тысяч рублей.

«По факту мошенничества отделом МВД России по Мокшанскому району проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - отметила Ольга Евдокимова.

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