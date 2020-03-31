31.03.2020 | 12:48

В Пензенском районе 42-летнего мужчину обвиняют в смерти 45-летнего друга.

По данным следствия, днем 25 марта младший из приятелей пришел в дом к старшему на улицу Вокзальную железнодорожной станции Ардым.

Выпив, товарищи начали выяснять отношения. Разъяренный гость десять раз ударил хозяина по голове и телу, от чего тот вскоре скончался.

Злоумышленник не смог сдержаться, рассказал обо всем своим родственникам, а те обратились в полицию.

Мужчину задержали и по решению суда заключили под стражу. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и закрепляют доказательственную базу. «Назначен ряд судебных экспертиз», - сообщили в региональном СУ СК России.

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