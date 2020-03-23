23.03.2020 | 09:15

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого пострадал 42-летний мужчина.

В сентябре 2019 года жителю областного центра позвонил неизвестный. Он представился брокером и предложил заработать на изменении курса криптовалюты. Мужчина зарегистрировался на указанном собеседником сайте и в период с сентября по декабрь 2019 года вложил в «покупку биткойнов» 625 тыс. рублей.

Впоследствии гражданин увидел сообщение, что получил доход в размере 25 тыс. долларов США, однако вывести его он не может. Это заставило его обратиться в правоохранительные органы.

«Гражданин пояснил, что знал о подобных способах обмана. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На фоне нестабильности курсов валют число случаев подобного мошенничества может вырасти. Чтобы обезопасить свои сбережения, граждане не должны перечислять деньги незнакомцам.

«Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах, помните - так действуют мошенники! Прежде чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы! Посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми», - обратились к жителям региона представители УМВД.

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